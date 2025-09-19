『愛の不時着』女優ソン・イェジン、胸元がぱっくり開いた大胆ストラップドレスに視線釘付け【PHOTO】 | RBB TODAY

女優ソン・イェジンが愛らしいピンクドレスを身に纏った。

去る9月18日、ソン・イェジンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションにはピンク色のハートの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ソン・イェジンが「第30回釜山国際映画祭」に出席したときのものである。彼女が出演した映画『仕方がない』（原題）は同映画祭のオープニング作品となった。

（写真＝ソン・イェジンInstagram）

写真のなかのソン・イェジンは、ピンク色のストラップドレスを着て、ピンク色が際立つメイクをしている。ピンク色の「ハローキティ」の鏡を手にとった写真では、彼女のラブリーな魅力が一際目立っている。

投稿を目にしたファンからは、「世界一美しい」「いつも通り愛らしい」「ディーバが帰ってきた」といった反応が寄せられていた。

なお、ソン・イェジンが出演する映画『仕方がない』は韓国で9月24日に公開予定だ。

◇ソン・イェジン プロフィール

1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月に男児を出産した。

■【写真】母の偉大な美貌！ソン・イェジン、大胆バックレスドレス

■【写真】『愛の不時着』ソン・イェジン♡ヒョンビンのお忍び日本デート

■【写真】ソン・イェジン、鍛え抜かれた美背中公開