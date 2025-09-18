事故起こした夫は軽傷、韓国女優が53歳でこの世去って10年…残された者の苦しみ | RBB TODAY

女刑事役で強い印象を残した女優キム・ファランさんの10周忌を迎えた。

キム・ファランさんは2015年9月18日、交通事故で亡くなった。享年53歳。

警察によると、当日午後、全羅南道・新安郡の慈恩島（チャウンド）の道路で、故人の夫が運転していた1tトラックが道を外れて横転する事故が発生。夫は負傷のみだったが、同乗していたキム・ファランさんは命を落とした。

キム・ファランさんは元子役俳優のパク・サンウォンと結婚後、地方に移り住んで暮らしていた。その生活の背景には夫の事情があったとされる。かつてキム・ファランさんは「夫の友人から事業の提案を受け、店を畳んで38億ウォン（約4億円）を投資したが、すべてが詐欺だった」と語っていた。

（画像＝MBC）キム・ファランさん

事故後、夫のパク・サンウォンはある番組で「これまで悪質な書き込みに苦しめられた。妻が釣り竿や餌を用意して『早く行こう』と笑顔で出かけたのに、こんなことになってしまった」と心境を吐露。また「妻の保険金を狙って事故を起こしたのではないか」という一部の噂については「妻を失った自分にそんな力はないし、そうした連中と揉めて妻の名前が取り沙汰されるのが嫌だ」と否定した。

キム・ファランさんは1980年にMBC公開採用12期としてデビューし、ドラマ『捜査班長』（MBC）で演じた女刑事役でブレイク。そのほかにも複数の映像作品に出演している。

（記事提供＝OSEN）

