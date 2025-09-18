ZEROBASEONE、日本スペシャルEP『ICONIK』発売決定！日本語版『BLUE』など豪華3曲収録 | RBB TODAY

ZEROBASEONEが日本スペシャルEPを発表する。

ZEROBASEONEは10月29日0時に、日本スペシャルEP『ICONIK』のフィジカルアルバムを発売する。

今回のアルバムには『ICONIK』をはじめ、『SLAM DUNK』、そして5thミニアルバム『BLUE PARADISE』のタイトル曲『BLUE』の日本語バージョンが収録される。

『ICONIK』は、ZEROBASEONEが韓国で発表した1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』のタイトル曲と同名の楽曲。グループのアイデンティティを再び鮮明に刻む作品で、「他人の評価に左右されず、私たちは自らアイコニックな存在になれる」という力強いメッセージが込められている。

フィジカルアルバムは通常盤1種とソロ盤9種で構成される。各アルバムには12ページの歌詞ブックレットが付属し、初回限定のフォトカードがランダムで封入される。通常盤にはスペシャルメッセージカード、ソロ盤にはスクエアカードやシークレットステッカーセットが同梱される予定だ。

ZEROBASEONEは昨年3月、日本1stシングル『ゆらゆら -運命の花-』でデビュー1週間にしてハーフミリオンセラーを達成し、当時歴代海外アーティストのデビューアルバムとして最高記録を樹立した。また、今年1月にリリースした1st EP『PREZENT』では、オリコン週間アルバムランキングと週間合算アルバムランキングでいずれも1位を獲得し、Billboard JAPAN「Top Album Sales」でも4位を記録するなど、日本で爆発的な人気を誇示した。

さらにファンの熱い支持を受け、「第39回日本ゴールドディスク大賞」の「ベスト・ニュー・アーティスト」アジア部門を受賞している。

また、韓国1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』は、日本での発売前にもかかわらず、9月15日付オリコンチャート（集計期間9月1日～7日）の週間アルバムランキングと週間合算アルバムランキングでそれぞれ2位を獲得。Billboard JAPAN（同期間）では「Hot Albums」7位、「Download Albums」9位にランクインし、タイトル曲『ICONIK』は「Hot Shot Songs」で3位を記録するなど、“グローバルトップティア”としての実力を証明した。

ZEROBASEONEの日本スペシャルEP『ICONIK』フィジカルアルバムは、10月29日にリリースされる。

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

