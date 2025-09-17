「こんな彼氏欲しい」RIIZE・ショウタロウ、東京の街で見せた“メロ男”ビジュアルにファン胸キュン！【PHOTO】 | RBB TODAY

RIIZEのショウタロウが日本で見せた姿が話題だ。

ショウタロウは最近、RIIZEの公式インスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、デニムジャケットに白Tシャツを合わせ、黒縁メガネとショルダーバッグを身につけたカジュアルな装いのショウタロウが収められている。東京の街を散策する姿はまるでデートをしているかのような雰囲気を漂わせ、見る者をときめかせた。

この投稿を見たファンからは「日本にいるだけで嬉しい」「付き合おう」「こんな彼氏欲しい」「メロ男すぎ」といったコメントが寄せられている。

（写真＝RIIZE公式Instagram）

なお、ショウタロウが所属するRIIZEは、9月13日～15日の3日間、東京・国立代々木競技場第一体育館でアリーナツアー「2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN」の最終公演を開催した。さらに最終日の15日には、2026年2月21日～23日の3日間にわたり、自身初となる東京ドーム公演の開催を発表し、大きな話題を集めた。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。

