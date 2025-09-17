生前は肝硬変・糖尿病と闘病→手術と入院繰り返し健康悪化…57歳で天国へ旅立った韓国歌手、3周忌 | RBB TODAY

韓国の男性歌手パク・ジョンウンさんがこの世を去って3年が経った。

パク・ジョンウンさんは2022年9月17日、ソウル峨山（アサン）病院でこの世を去った。57歳だった。

パク・ジョンウンさんは生前、肝硬変と糖尿病による闘病生活を続けてきた。ただ、肝手術と入院を繰り返す過程で健康が悪化し、惜しまれつつも息を引き取った。

1962年12月25日生まれのパク・ジョンウンさんは、1989年に1stアルバム『Who, Me？』で歌手デビュー。その後『遠い未来に』『君だけのための愛』『今日のような夜なら』など数々のヒット曲を残し、1990年代を代表するバラード歌手として人気を集めた。

1994年には「韓国映像アルバム大賞」奨励賞、1995年には「KBS歌謡大賞」今年の歌手賞を受賞するなど、その音楽性も高く評価された。

一方、華やかな音楽活動の裏では病魔との闘いが続いた。突然のパク・ジョンウンさんの訃報は、多くのファンや大衆に衝撃と悲しみをもたらした。

（写真＝『不朽の名曲』放送画面キャプチャ）生前のパク・ジョンウンさん

特に、亡くなる前は新曲制作を進め、表舞台への復帰を準備していた時期だっただけに、その無念さはいっそう大きかった。遺族にはアメリカ在住の妻と娘がおり、当時、ファンや音楽仲間からは追悼の声が相次いだ。

後輩歌手のパク・ジェジョンは自身のSNSで「2017年の『不朽の名曲』で『君だけのための愛』を歌ったとき、先輩が涙を流された瞬間を今でも覚えています。安らかにお眠りください。心よりご冥福をお祈りします」と追悼メッセージを残し、多くの人々の胸を打った。

（写真＝BUGS）『遠い未来に』アルバムカバー

それから3年が経った今も、韓国の音楽ファンはパク・ジョンウンさんの歌を聴き、若く健やかだった頃の姿を思い浮かべている。

時が流れても、パク・ジョンウンさんの音楽は人々の心の中で生き続け、変わらず慰めと懐かしさを届けている。

（記事提供＝OSEN）

