SHINee・テミン、「コーチェラ」出演決定！K-POP男性ソロアーティスト唯一のラインナップ入り | RBB TODAY

SHINeeのテミンが、「コーチェラ 2026」に出演する。

テミンが、アメリカ最大級の音楽フェスティバル「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル（Coachella Valley Music and Arts Festival）」（以下、「コーチェラ」）のラインナップに名を連ねた。

9月16日（以下、現地時間）に発表された、2026年開催の「コーチェラ」のラインナップによると、テミンは来年4月11日と18日に「コーチェラ」のステージに立つ。K-POP男性ソロアーティストとして唯一の出演であり、グローバルファンの注目が集まっている。

テミンは圧倒的なステージ支配力と独創的なパフォーマンスで、K-POPを代表するパフォーマーとしてその地位を確立してきた。流麗かつ魅力的なダンスと完璧なライブパフォーマンスの実力を着実に証明してきただけに、世界的な舞台である「コーチェラ」でもその真価を発揮すると期待される。

9月13日にスペシャルデジタルシングル『Veil』をリリースしたテミンは、8月には中国・杭州で単独ファンミーティング「2025 TAEMIN FANMEETING [CLASS-MATE] in HANGZHOU」を成功裏に終えたほか、現在は日本でソロアリーナツアー「2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’」を開催するなど、アジア全域で活発なグローバル活動を続けている。

「コーチェラ」は1999年に始まったアメリカ最大級の音楽フェスティバルで、毎年20万人以上の観客を動員している。世界的アーティストが集結することから、出演するだけでもグローバルな影響力を証明できる舞台とされている。2026年の「コーチェラ」には、テミンをはじめ世界トップクラスのポップスターが多数出演する華やかなラインナップが発表され、世界中のファンの期待が高まっている。

なお、テミンは9月13日～15日に神奈川・ぴあアリーナMMで日本ツアー「2025 TAEMIN ARENA TOUR ‘Veil’」の幕を開けた。今後は、佐賀（20日・21日）、静岡（10月4日・5日）、千葉（11月29日・30日）、兵庫（12月24日・25日）でツアーを続けていく予定だ。

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。

