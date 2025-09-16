日本に続き韓国も世界バレー予選敗退が決定　格上相手にエース奮闘、1セット奪取も大会2連敗 | RBB TODAY

バレーボール男子の世界選手権（世界バレー）でまさかの予選敗退に終わった日本に続き、韓国も早々に大会を去ることになった。

ラミレス監督率いる男子バレー韓国代表（世界ランキング27位）は9月16日（日本時間）、フィリピンで行われた世界バレーのプールC第2節でアルゼンチン（同9位）に1-3（22-25、25-23、21-25、18-25）で敗れた。

14日の初戦でフランス（同4位）に0-3のストレート負けを喫している韓国は、2連敗で予選敗退が確定。決勝トーナメント進出の望みが絶たれた。

第1セットでは強豪アルゼンチンを相手に中盤までリードを奪い、互角の勝負を展開した。しかし終盤に失速し、22-23の場面ではイム・ドンヒョクがアタックミス。直後にアルゼンチンのアグスティン・ロセルの強烈なサーブをナ・ギョンボクが処理できず、同セットを落とした。

続く第2セットは2点差で奪取したものの、反撃はここまで。第3セット、第4セットを連取され力尽きた。

韓国はエース格のホ・スボンが17得点、イム・ドンヒョクが15得点と奮闘。ミドルブロッカーのチャ・ヨンソクも9得点、チェ・ジョンヒョクも7得点とスコアを重ねたが、勝利には届かなかった。

スタッツではブロック数10-15、サーブ得点数5-9といずれも劣勢で、ミス数は27-21と相手を上回った。

（写真提供＝ロイター／アフロ）男子バレー韓国代表

2戦連続ストレート負けを喫した日本（同7位）と同じく予選敗退が確定した韓国は、来る18日にフィンランド（同20位）とのプール最終戦を戦う。

実に11年ぶりの出場となった世界バレーで「有終の美」を飾ることができるのか。近年の低迷で“アジアの辺境国”と叫ばれて久しい韓国の奮起が期待される。

■【なぜ？】「もはや日本のライバルではない」韓国バレー衰退の理由

■【写真】韓国美女バレー選手、大胆水着ショット披露

■【写真】韓国ビーチバレー美女、鍛えられた“アスリート体型”