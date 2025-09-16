俳優パク・ボゴム、次は“田舎の理髪師”に？軍で取得した資格を活かした新バラエティ番組「企画中」 | RBB TODAY

俳優パク・ボゴムが新しいバラエティ番組で視聴者と出会う。

9月16日、韓国の放送局tvNは本サイト提携メディア『OSEN』に、「パク・ボゴムとtvNの新バラエティ番組を企画中だ。tvNでの編成を予定しているが、詳細は未定」と明らかにした。

同日、ある韓国メディアはパク・ボゴムがtvNの新バラエティ番組で「理髪師」として登場すると報道。報道によれば、彼が出演する番組は、高齢者のために田舎で理髪店を開き、交流する様子を描くという。パク・ボゴムは軍で取得した資格を基盤に、追加の美容関連資格の取得にも取り組んでいると伝えられた。

（写真提供＝OSEN）パク・ボゴム

パク・ボゴムは2020年に海軍軍楽・儀仗隊に志願して服務し、その際に国家技術資格試験「理容機能士」資格を取得したとされる。軍服務中は理髪兵としても活躍し、バンドグループ・Dragon Ponyのメンバー、アン・テギュも「パク・ボゴムに直接髪を整えてもらった」と明かしたことがある。

なお、パク・ボゴムは今年、Netflixシリーズ『おつかれさま』、ドラマ『グッドボーイ』、音楽番組『THE SEASONS～パク・ボゴムのカンタービレ』などに出演し、幅広く活躍している。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

