IZ*ONE出身の歌手イ・チェヨン、約7年間所属した事務所と決別「契約を終了することで合意した」【全文】 | RBB TODAY

IZ*ONE出身の歌手イ・チェヨンが所属事務所を離れる。

9月12日、所属事務所WMエンターテインメントは公式立場を発表し、「当社はイ・チェヨンと長い時間の議論を重ねた末、専属契約を終了することで合意した」と明らかにした。

WMエンターテインメントは「当分の間予定されているスケジュールが問題なく進行できるよう、業務に対する支援は継続する予定」とし、「イ・チェヨンに心から感謝の挨拶を伝え、これから新しく始まるイ・チェヨンの未来も応援する」と伝えた。

イ・チェヨンは2018年のオーディション番組『PRODUCE 48』に、WMエンターテインメントの練習生として出演し、ガールズグループIZ*ONEのメンバーとして活動した。

（写真提供＝OSEN）イ・チェヨン

2021年にグループ活動が終了した後はソロに転向。『HUSH RUSH』『KNOCK』『LET’S DANCE』などを発表し、ソロアーティストとしての存在感を示した。最近では演技にも挑戦し、今年8月にはショートフォームドラマ『愛のコーディング法：死のタイムループ』（原題）への出演が発表された。

WMエンターテインメントの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、WMエンターテインメントです。

当社はイ・チェヨンと長い時間の議論を重ねた末、専属契約を終了することで合意しました。

また、当分の間予定されているスケジュールが問題なく進行できるよう、業務に対する支援は継続する予定です。

これまでIZ*ONEとソロアーティストとして成長を重ねながら、当社と長い縁を続けてきたイ・チェヨンに心から感謝の挨拶を伝え、これから新しく始まるイ・チェヨンの未来も応援いたします。

これまで変わらぬ気持ちで見守り、愛情を注いでくださったファンの皆さまにも感謝の意を申し上げ、今後もイ・チェヨンの活動に変わらぬ関心と愛をお願い申し上げます。

ありがとうございます。

◇イ・チェヨン プロフィール

2000年1月11日生まれ。イ・チェヨンは本名。2018年に韓国Mnetによるオーディションプログラム『PRODUCE 48』で最終順位12位を獲得し、IZ*ONEのメンバーとしてデビュー。グループ内でもダンスが上手いことで知られ、K-POPガールズグループの中でも指折りの実力。2021年4月にIZ*ONEが解散すると、2022年10月に1stミニアルバム『HUSH RUSH』でソロデビューした。ガールズグループITZYのチェリョンが実の妹で、K-POP界を代表するアイドル姉妹として知られている。

