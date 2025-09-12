韓国の美しき“ロードガール”、夏のビーチで開放的に…大胆スイムウェアSHOTに「反則」「魅力的」の声【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の総合格闘技団体『ROAD FC』を盛り上げる“ロードガール”として人気のアン・ナギョンが、開放的なスイムウェアSHOTでファンを魅了している。

アン・ナギョンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「すっぴん問題！サングラスで隠す」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、青空の広がる海をバックに大胆なポーズを見せるアン・ナギョンが写っている。

アン・ナギョンは白を基調としたレース風のスイムウェアに身を包み、自慢のプロポーションを堂々と披露。スラリと伸びる手足や引き締まったウエストを惜しげもなく見せつけ、多くのファンを釘付けにさせていた。

投稿を目にしたファンからは、「素敵すぎます」「反則です…！」「魅力的だ」「スレンダー美女！」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝アン・ナギョンInstagram）

なお、アン・ナギョンはインスタグラムフォロワー数約16万人を誇るモデルで、韓国の総合格闘技団体『ROAD FC』を盛り上げる“ロードガール”として活動している。そのほか、韓国を代表するモータースポーツ大会「CJスーパーレース」をはじめ、「ソウルオートサロン」「G-STAR」「京畿国際ボートショー」などの多数のイベントでメインモデルを務めており、高い人気を集めている。

