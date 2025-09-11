日本漫画のパクリ疑惑に主演俳優の“AV投稿”…『暴君のシェフ』世界的ヒットの裏で相次ぐトラブル | RBB TODAY

Netflixでも配信中の人気韓国ドラマに、次々とトラブルが浮上している。

朝鮮王朝時代にタイムスリップした現代の天才シェフ、ヨン・ジヨン（演ユナ）が、“暴君”と呼ばれる王イ・ホン（演イ・チェミン）と出会うという、斬新な設定で人気のドラマ『暴君のシェフ』。9月10日付ランキングではNetflixのグローバルTVショー（非英語）部門で2位を記録し、累計44地域で1位、93地域でトップ10入りするなど国際的な成功を収めている。

順調かと思われるが、その裏では大小さまざまなトラブルにも見舞われている。

主演降板、誤字、パクリ疑惑…

制作初期から波乱はあった。当初、イ・ホン役にキャスティングされていた俳優パク・ソンフンが、撮影開始前に降板。公式発表はなかったが、自身が出演した『イカゲーム』のパロディAVのパッケージ画像をインスタグラムに投稿した余波とみられている。

主演交代というトラブルを乗り越えて迎えた8月23日の初回放送では、セットの誤字が発覚。ヨン・ジヨンが過去にタイムスリップし、王と対面する場面のセットの旗に、「太平聖“代”」と書くべきところを「太平聖“大”」と誤記していたのだ。本来は「賢君が治め、世の中が平和である時代」を意味する言葉。制作陣は2日後に謝罪し、修正後に再放送・配信へ反映すると約束した。

さらに、日本の人気漫画『信長のシェフ』とストーリーが酷似しているとの指摘も。どちらも「現代の料理人が過去にタイムスリップし、料理を通じて歴史の人物と交流する」という設定で、一部のネットユーザーからは「ほぼ同じではないか」と批判が相次いだが、制作サイドはコメントしていない。

中国人声優による“発音嘲笑”騒動も

そして直近の騒動が、中国語のセリフを巡る問題だ。9月6、7日に韓国で放送された回では、明（ミン）の使臣ウ・ゴン（演キム・ヒョンムク）、料理人タン・ベクリョン（演チョ・ジェユン）ら4人が朝鮮の料理人と対決。放送後、中華圏では「標準語のよう」「発音が滑らか」と好評を得た。ところが、吹き替えを担当した中国人声優がSNSに「それは私の声だ」と投稿し、「ほかの俳優は問題なかったが、この人は酷かった」とチョ・ジェユンを嘲笑。レコーディング現場の写真まで公開し、事実上の揶揄と受け止められた。

この発言が韓国で報じられると「外国語が完璧でないのは当然」「わざわざSNSで晒す必要はあるのか」「中国ドラマだって吹き替えを使っている」と批判が噴出。声優は投稿を削除したが、台湾メディア『ETtoday』などもすでに報じており、波紋は収まりそうにない。

数々のトラブルを背負いながらも走り続ける『暴君のシェフ』。この先も勢いを維持できるのか、今後の展開が注視される。

