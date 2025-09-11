ENHYPEN、『No Doubt』がSpotifyで1億回再生突破！通算13曲目の“億越えヒット” | RBB TODAY

ENHYPENの楽曲『No Doubt』が、Spotifyで1億回再生を突破した。

Spotifyによると、ENHYPENの2ndフルアルバムのリパッケージ盤『ROMANCE : UNTOLD -daydream-』のタイトル曲『No Doubt』が、9月9日付で1億18万5412回再生を記録した。これで彼らはSpotifyで通算13曲の“1億回再生曲”を保有することとなった。

2024年11月にリリースされた『No Doubt』は、会えない時間が続く恋人同士でも、変わらぬ愛を確信する物語をダンサブルなシンセポップで表現した楽曲だ。HYBEのパン・シヒョク総括プロデューサーの指揮のもと制作されたこの楽曲は、レトロなシンセサウンドとENHYPENの成熟した繊細なボーカルが融合し、高い没入感を届ける。特に、ズボンのバックポケットを活用したパフォーマンスは節度ある色気を演出し、グローバルファンの間で大きな人気を集めた。

『No Doubt』は今年7月から“名曲”という口コミが広がり、チャートを逆走。Melonのデイリーチャート（7月19日付）に再ランクインし、約1か月で実に749ランクアップした。

ENHYPENのSpotify累計ストリーミング数はすでに57億回を突破している。『FEVER』『Bite Me』が4億回以上、『Drunk-Dazed』『Polaroid Love』が3億回以上、『Given-Taken』が2億回以上、『Sweet Venom』『XO (Only If You Say Yes)』『Tamed-Dashed』『Future Perfect(Pass the MIC)』『SHOUT OUT』『Blessed-Cursed』『Go Big or Go Home』『No Doubt』がそれぞれ1億回以上再生されている。

現在ENHYPENはワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」を開催中。10月3日～5日にシンガポール・インドア・スタジアムで公演を行い、24日～26日にはソウル・KSPO DOMEでワールドツアーの最終公演を迎える予定だ。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

