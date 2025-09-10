日本人メンバー所属のAHOF、公式ファンクラブ名が「FOHA」に決定！世界中のファンが命名に参加 | RBB TODAY

AHOFの公式ファンクラブ名が決定した。

AHOFは9月9日午後、グローバルファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」で行われたライブ配信を通じて公式ファンクラブ名を発表した。

今回のファンクラブ名は、グローバルファンが直接参加して誕生した点でさらに意味深い。AHOFは8月20日～25日までファンクラブ名の公募イベントを実施し、世界中のファンの参加を集めた。

（写真提供＝F＆Fエンターテインメント）AHOF

最終的に選ばれた名前は「FOHA（フォハ）」だ。「FOHA」はグループ名「AHOF」のアルファベットを反転させた名称で、「FOR（～のために、～を想って）」という意味を含んでいる。AHOFとFOHAが互いを思い合う存在であることを象徴している。

ファンクラブ名を発表したメンバーたちは「これまで活動しながらいつも『皆さん』と呼んでいましたが、ついに名前で呼べるようになって本当に嬉しいです」と語り、「FOHA」と力強く叫んだ。その後、中国語、タガログ語、英語、日本語などでファンクラブ名の意味を説明し、世界中のファンとさらに強い絆を築いた。

グループ名の通り“K-POPの殿堂に上がる”という抱負を掲げるAHOFは、デビュー直後から“怪物新人”の称号を手にした。1stミニアルバム『WHO WE ARE』は歴代ボーイズグループのデビューアルバムとして初動売上5位にランクインし注目を集め、タイトル曲『Rendezvous』は音楽番組で3冠を達成する快挙を成し遂げた。

最近ではグローバルファンとの交流の幅をさらに広げている。AHOFは大阪と東京でリリースイベントを開催し、日本のファンに強い印象を残したほか、フィリピンでは初のファンコンサートを開き約1万人を動員、新人らしからぬ人気を証明した。

今後もAHOFは精力的な活動を通じて世界中のファンと出会っていく予定だ。

（記事提供＝OSEN）

