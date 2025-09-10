IU、新曲『Bye, Summer』をサプライズリリース！夏の終わりにファンへ贈る特別なプレゼント | RBB TODAY

歌手IUが夏の終わりに、ファンへサプライズプレゼントを届けた。

IUは9月10日7時、デジタルシングル『Bye, Summer』を各音源サイトでリリースした。

今回の発表は事前の予告やプロモーションなしで行われ、夏が終わり涼しい風が吹き始めるこの時期に、ファンへの特別な贈り物になればという思いが込められている。

『Bye, Summer』は、昨年9月にソウルワールドカップ競技場で開催された「2024 IU HEREH WORLD TOUR CONCERT ENCORE : THE WINNING」のステージで初披露された楽曲だ。IUはこの曲について「今回のツアーでは、例年よりも夏がとても長く感じられました。でも皆さんと一緒に過ごしたこの夏は最高の夏だったと伝えたいです。夏が特に長く、熱く愛したからこそ聴かせたい曲です」と紹介した。

当時IUは自らギターを弾きながら披露し、大きな歓声を浴びた。ステージ序盤に降っていた雨は曲が終わる頃には止み、まるで演出のように美しい場面を作り出した。その後公開された『Bye, Summer』のライブクリップはYouTubeの急上昇動画にランクインし、大きな注目を集めた。

ファンから正式リリースを望む声が絶えなかっただけに、今回のサプライズ公開は特別な贈り物となった。

『Bye, Summer』はIU自身が作詞・作曲を手がけ、楽曲に一層の真実味を加えている。『Love wins all』を共作したソ・ドンファン作曲家と共同で制作され、IU特有の叙情的なボーカルにシンプルながら美しいメロディーと爽やかなバンドサウンドが融合し、夏の終わりを告げる涼風のような楽曲となった。

あわせて公開された『Bye, Summer』のリリックビデオはIUの公式YouTubeチャンネルで視聴できる。短編童話のような映像で、少年と少女が夏の日の思い出を積み重ね、季節の終わりに別れる物語が描かれている。

なお、IUは9月13日と14日の2日間、ソウル・KSPO DOMEでファンミーティング「2025 IU FAN MEET-UP [Bye, Summer]」を開催する予定だ。

◇IU プロフィール

1993年5月16日生まれ。本名イ・ジウン。韓国・ソウル出身。2008年9月にソロ歌手としてデビューした。芸名のIU（アイユー）は“I”と“YOU”の合成語で「あなたと私が音楽で1つになる」という意味が込められている。女性ソロ歌手としてトップに君臨しつつ、女優業も並行。2011年のドラマ『ドリームハイ』で連ドラ初出演＆初主演を果たし、『麗＜レイ＞～花萌ゆる8人の皇子たち～』『マイ・ディア・ミスター～私のおじさん～』『ホテルデルーナ～月明かりの恋人～』などで主演を務めた。2022年12月、俳優イ・ジョンソクと交際中であることを認めた。同年3月30日、映画『ドリーム～狙え、人生逆転ゴール！～』の制作報告会で女優活動時の名前を本名から「IU」に統一すると発表した。

