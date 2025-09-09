阪神タイガース優勝記念！山本本家が限定ラベルの純米大吟醸酒を発売 | RBB TODAY

株式会社山本本家は、阪神タイガースのJERAセントラル・リーグ優勝を祝して、優勝記念ラベルの純米大吟醸酒を発売する。阪神ファンのための限定版で、2025年末までの期間限定での販売となる。

山本本家は、京都伏見にて1677年（延宝5年）より続く老舗酒蔵。伏見の名水「白菊水」で日本酒を製造している。今回販売される純米大吟醸酒はセントラル・リーグ優勝ロゴを正面ラベルに大きく配した特別仕様で、優勝の歓喜を手元に感じられる「勝利の美酒」だ。2025年9月8日（月）より自社ショッピングサイトと直売店で予約販売開始する。商品名は「神聖 純米大吟醸 阪神タイガース／JERA セントラル・リーグ優勝記念ラベル」。内容量は720ml、アルコール分は15％、価格は3300円（税込）となっている。酒米を50％まで磨き上げ、大吟醸ならではのほのかな香りと純米ならではのコクと旨みのある味わいが特徴だ。食中酒として様々な料理の味を引き立ててくれる。

JERAセントラル・リーグ優勝ロゴの公式ライセンス商品で、期間限定のためコレクションにも最適。贈り物にもぴったりのクリアカートン入りで、ギフト対応としてのしやメッセージカードも選択可能だ。販売期間は2025年9月8日（月）から12月31日（水）まで。ウェブサイトでの販売のほか、神聖蔵元直売店（京都府京都市伏見区上油掛町186）でも購入できる。直売店は京阪・近鉄伏見桃山駅から徒歩5分、京阪中書島駅から徒歩7分の立地で、営業時間は11時から19時（月曜日定休）となっている。