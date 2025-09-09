JYP新ボーイズグループKickFlip、キュートな“初恋ビジュ”に胸キュン！『My First Flip』コンセプトフォト公開 | RBB TODAY

JYPエンターテインメントの新人ボーイズグループ・KickFlipが、新アルバムのコンセプトフォトでフレッシュな“初恋ビジュアル”を披露した。

9月9日午前0時、JYPエンターテインメントは公式SNSを通じて、KickFlipの3rdミニアルバム『My First Flip』の最初のコンセプトフォトを公開した。

公開された写真の中でメンバーたちは、ハート型の小物を手に可愛らしい雰囲気を演出し、清純な表情とときめくような視線で、世界中のファンの心を掴んだ。

（写真＝JYPエンターテインメント）左上から時計回りにミンジェ、ドンヒョン、ジュワン、ケイジュ

新アルバム『My First Flip』は、タイトルの通り“初恋（My First Love）”の“Love”を“Flip”に置き換え、どこかぎこちなく、少しつまずいた初恋の物語を描いた作品。メンバーたちは今回の活動を通して、青春の淡い記憶を呼び起こし、同世代をはじめ多くの人々と共感を分かち合うことが期待されている。

（写真＝JYPエンターテインメント）上からドンファ、アマル、ゲフン

また、タイトル曲『My First Love Song』をはじめ、『Band-Aid』『CRUSH』『TIKI-TAKA』『Gas On It』『404: Not Found』『Secret Nightmare』まで、全7曲の制作にメンバー全員が参加し、期待の新人にふさわしい音楽的才能を証明した。

KickFlipは、9月22日午後6時に3rdミニアルバム『My First Flip』をリリースする。さらに同日午後7時にはMnetとM2で放送されるカムバックショー、午後8時にはカムバックショーケースを開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】JYP新ボーイズグループKickFlip、全メンバー

■【写真】目標は“K-POPスーパールーキー”、 KickFlipのロールモデルは？

■【写真】KickFlip、シックなカリスマ性で魅了！