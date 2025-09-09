ガスト、希少部位ステーキが税抜999円で堪能！11日から「￥999フェア」開催 | RBB TODAY

すかいらーくレストランツが運営するガストは、2025年9月11日から「あなたにガストミート！999円（税込1099円）フェア」を開催する。

同フェアでは、希少部位のステーキやビーフ100％ハンバーグのミックスグリルが全て999円（税込1099円）で提供される。牛と鶏のWミートプレートやステーキ×フライなど、税込900円から1000円台で楽しめるがっつりお肉メニューも充実している。

『あなたにガストミート！』￥999（税込￥1,099）フェア

目玉商品の「ガストビーフステーキ 希少赤身約100g」は999円（税込1099円）で、数量限定での提供となる。一貫した自社サプライチェーンにより、お値打ち価格での提供を実現した。赤身の中でもやわらかく味の濃い希少部位を厳選し、程よい赤身を残した焼き方、塩コショウの味付けのバランスにもこだわったガスト自慢のステーキだ。

また、ナポリピッツァ職人井上氏監修による秋メニューも登場する。昨年監修した「ピザ生地」「3種きのことあぶり生ハムのピザ」に引き続き、今年は3品を監修した。濃厚デュクセルソースとたっぷりきのこを使用した秋らしいメニューが楽しめる。

6種きのこと炙り生ハムのカルボナーラ 999円（税込1,099円）

デザートには、なめらかな口当たりのほろ甘「イタリア栗のしぼりたてモンブランスイーツ」3種も新登場する。イタリア栗を使用したクリームとキャラメルの風味が香ばしい限定デザートとなっている。フェア期間は2025年9月11日から11月19日まで。10時30分からの販売で、22時以降の注文には深夜料金10％が加算される。0時以降は販売していないメニューもある。