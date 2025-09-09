 “ごろっと”さつまいも食感がたまらない！サンマルクカフェ、「スイートポテトスムージー」を19日から販売開始 | RBB TODAY
“ごろっと”さつまいも食感がたまらない！サンマルクカフェ、「スイートポテトスムージー」を19日から販売開始

ごろっとスイートポテトスムージー　720円（税込）
  • サンマルクカフェ「スイートポテト」をテーマにした期間限定メニュー
  • プレミアムチョコクロ スイートポテト　390円（税込）
  • スイートポテト&紫芋のパフェ　720円（税込）
  • スイポテハッピーチケット

　サンマルクカフェが9月19日から「スイートポテト」をテーマにした秋限定メニュー「プレミアムチョコクロ スイートポテト」「ごろっとスイートポテトスムージー」「スイートポテト&紫芋のパフェ」の販売を開始した。

サンマルクカフェ「スイートポテト」をテーマにした期間限定メニュー

　「プレミアムチョコクロ スイートポテト」（390円）は、鹿児島県産安納芋を贅沢に使用した商品だ。サクサクのクロワッサン生地の中に安納芋チョコレートと安納芋クリームをたっぷりと包み込み、表面には波模様に絞った安納芋クリームをトッピングした。ビターカラメルソースと黒ゴマがアクセントとなっている。

プレミアムチョコクロ スイートポテト　390円（税込）

　「ごろっとスイートポテトスムージー」（720円）は、さつまいもの豊かな味わいとコクが広がるスムージーだ。紅あずまを使用したさつまいもペーストと北海道バターを合わせ、しっかりとしたコクと甘みを実現した。グラス内側にはさつまいもソースを回しかけ、トップにはさつまいもの甘露煮をトッピングしている。

　「スイートポテト&紫芋のパフェ」（720円）は、目にも鮮やかな彩りが魅力的な商品だ。さつまいもペーストや紫芋アイス、プリンが織り重なり、カラメルソースが全体を調和させる。サクサクのコーンフレーク、ソフトクリーム、黒ゴマなど様々な素材が層をなし、一口ごとに変化する食感と味わいを楽しめる。

スイートポテト&紫芋のパフェ　720円（税込）

　販売期間は11月5日まで。また、一部店舗を除く全国のサンマルクカフェで9月19日から10月9日まで、1会計850円以上購入の観客へ「スイポテハッピーチケット」を配布する。2枚集めると次回ドリンク購入時に「プレミアムチョコクロ スイートポテト」がもらえる。

スイポテハッピーチケット

《村上弥生》

