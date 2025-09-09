 マクドナルド、ハッピーセットでミニ図鑑「宇宙なんちゃら こてつくん」が登場！12日から提供開始 | RBB TODAY
マクドナルド、ハッピーセットでミニ図鑑「宇宙なんちゃら こてつくん」が登場！12日から提供開始

ミニ図鑑「宇宙なんちゃら こてつくん 図鑑NEO特別版「月」クイズ&ゲームつき」©Shogakukan2025 ©Space Academy/ちょっくら月まで委員会2
　9月12日から全国のマクドナルド店舗で販売される「ほんのハッピーセット」に「宇宙なんちゃら こてつくん 図鑑NEO特別版『月』クイズ&ゲームつき」が約5週間の予定で提供される。

　同商品は、KADOKAWA、タカラトミーアーツ、studio UGによる協業プロジェクトで、学習図鑑シリーズ売上No.1の「小学館の図鑑NEO」とのスペシャルコラボレーションだ。ミニ図鑑の販売に合わせて「ちょっくら宇宙を体験しちゃおうキャンペーン」も開催される。キャンペーン期間は9月12日から10月16日まで。

　キャンペーンでは、マクドナルドでミニ図鑑を購入し、全国の科学館、天文台、プラネタリウム、宇宙関連施設など約70施設以上に持参すると「こてつくんの定規セット」がもらえる。参加施設にはJAXA相模原キャンパス宇宙科学探査交流棟、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館などが含まれる。

　「宇宙なんちゃら こてつくん」は、にしむらゆうじによるWEBまんがを原作としたTVアニメ。NHK Eテレで2021年4月から2024年3月まで放送され、現在はキッズステーションで放送中だ。2023年3月のタカラトミーアーツによるインターネット調査では「子どもたちが思い浮かべる宇宙キャラクター」1位を獲得している。宇宙飛行士を夢見る主人公・こてつとその仲間たちが送る、ゆる～く、でも真剣な宇宙アカデミーでの物語。同作を通じて親子で「宇宙」をちょっくら身近に楽しめる作品を目指している。


《村上弥生》

