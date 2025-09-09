LE SSERAFIM・チェウォン、白キャミ姿で見せた圧巻スタイル！“ほろ酔いSHOT”にファン悶絶【PHOTO】 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのチェウォンがファンを魅了した。

チェウォンは9月8日、自身のインスタグラムを更新し、写真を投稿した。

公開された写真には、白いキャミソールを着用し、飲食店で食事を楽しむチェウォンの姿が収められている。ぴったりとしたトップスから際立つスタイルが目を引く。また、ワインを片手にした大人っぽい表情や、頬杖をついてウィンクする無邪気な姿など、ナチュラルな美しさと可愛らしさを兼ね備えたビジュアルで視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「素敵すぎる」「可愛い」「心臓止まる」「デート感やばい」といった反応が寄せられている。

（写真＝チェウォンInstagram）

なお、チェウォンが所属するLE SSERAFIMは現在、北米ツアーを開催中。さらに10月にはカムバックを予定しており、精力的な活動を続けている。

◇チェウォン プロフィール

2000年8月1日生まれ。2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、IZ*ONEのメンバーとしてデビューした。透き通るような歌声に定評があり、日本のバラエティ番組出演時には、ZONEのヒット曲『secret base ～君がくれたもの～』のフレーズをアカペラで歌ったことも。韓国では「グループ内で一番均整の取れた体形をしている」とされており、小さな頭や華奢なスタイルがたびたび話題となる。IZ*ONE解散後、2022年5月にLE SSERAFIMのリーダーとしてデビュー。

