ILLIT、「TGC」オープニングステージの主人公に！日本オリジナル曲等披露で観客熱狂 | RBB TODAY

ガールズグループILLITが日本最大のファッションの祭典のオープニングステージを飾り、トレンドのアイコンとしての地位を示した。

去る9月6日、ILLITは日本のさいたまスーパーアリーナで開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション2025 AUTUMN/WINTER」（以下、「TGC」）にオープニングスペシャルアーティストとして参加した。

ILLITは、世界中の10～20代のファンに愛されるアーティストとして認められ、今年20周年を迎えた同イベントの最初のステージの主人公になった。

爽やかなパステルトーンカラーのスポーティールックを着て登場したILLITは、3rdミニアルバム『bomb』の収録曲『jellyous』のステージで幕を開けた。彼女たちは、エネルギー溢れる高難度のステップパフォーマンスで一気に会場の雰囲気を盛り上げた。

続くデジタルシングル『Almond Chocolate』のステージでは、ランウェイに出て観客と交流し、愛らしい魅力を披露した。

最後に、日本1stシングルの同名タイトル曲『時よ止まれ』の爽やかで溌溂としたパフォーマンスまで完璧にこなし、観客の歓声を引き出した。

ILLITは、「『TGC』のステージは初めてだったが、多くの方々の歓声のおかげで楽しくパフォーマンスすることができた。20周年を記念したイベントの幕を私たちが開くことになり、本当に光栄だ」と感想を伝えた。

加えて、「短い時間だったが、皆さんにILLITの魅力がよく伝わったことを願う。最近リリースした日本1stシングルもぜひ聴いてほしい」とお願いした。

2005年から始まった「TGC」はトップクラスのモデル、アーティストなどが参加してファッションと音楽の最新トレンドを披露する日本を代表する祭典だ。毎年会場には約2万人の観客が集まり、オンライン生中継の視聴者だけで約500万人に達する。

ILLITはこの日、パフォーマンスだけでなく、開会宣言と点灯式にも参加し「TGC」を輝かせた。

なお、来る9月14日、ILLITは千葉市蘇我スポーツ公園で開催される日本最大級の音楽フェスティバル「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演予定だ。

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。2025年9月1日には日本1stシングル『時よ止まれ』をリリースし、日本デビューを果たした。

