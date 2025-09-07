ZB1ソン・ハンビン、あえぎ声を連想させる無茶が議論に…「欲が強すぎた、申し訳ない」 | RBB TODAY

ボーイズグループZEROBASEONEのメンバー、ソン・ハンビンがYouTubeコンテンツでの無茶を謝罪した。

9月6日、YouTubeチャンネル「コンデヒ」には「ZEROBASEONEHUNDREDまで見たいZB1とチキンにワッフル一食」（原題）というタイトルの動画が公開された。

動画でソク・マシューは、「自分にもストーリーが一つある。ハンビン兄さんにはいつもきれいなイメージがあるが、ドライブするとき、道路の凸部を越える度に不思議な音を出す」と話した。

これについて、ソン・ハンビンは「凸部を強く越えるとお尻が痛くなる。その度に自分たちだけが使うミームがある」と話した後、凸部を越えるふりをし、女性のあえぎ声を連想させる音を出した。

特に、ソン・ハンビンは「これは違うんじゃないか」というMCキム・デヒの言葉に、「『コンデヒ』まで出たので一度やってみる」として、今回はあえぎ声ではなく「ヤミー（Yummy）」という音を出した。

（写真＝YouTubeチャンネル「コンデヒ」）

1枚目：左からソク・マシュー、ソン・ハンビン 2枚目右：キム・デヒ

動画公開後、ネット上では議論が続いた。同場面について、やや不快だという反応を示すネットユーザーがいるかと思えば、状況に合わせてリアクションも上手くやって、笑いのセンスも良いと褒める意見が激しくぶつかった。

これについて、ソン・ハンビンは最近、ファンとのコミュニケーションプラットフォームを通じて、「ああ…『コンデヒ』日で無理をしすぎた。まったくほかの意図はなかったし、バラエティーでの（自分の）放送時間を長くしたいという欲が強すぎたみたい」と釈明した。

続けて、「もし不快なZEROSE（ZEROBASEONEのファンネーム）がいたら。心から謝罪します。申し訳ないです。もっと上手く話せるようになろう、ソン・ハンビン」と話した。

なお、去る9月1日、ソン・ハンビンが属したZEROBASEONEは1stフルアルバム『NEVER SAY NEVER』でカムバックした。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）とは？

Kep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

■【画像】“あえぎ声”を挿入…BTS事務所所属ガールズグループに批判殺到

■【写真】「これダンス？“性行為”じゃん」で炎上の韓国女性ダンサー

■K-POPアイドル、「アルバイトをしたことのない人は社会性が欠けている」と発言