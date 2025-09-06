『暴君のシェフ』主演ユナが可愛すぎる撮影オフカット公開、ヨンイ君もうっとり?【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、ユナが可愛らしい魅力を披露した。

9月6日、ユナは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「王族のシェフがこんなに可愛くても良いのでしょうか？」というコメントとともに2枚の写真を公開した。

公開された写真のなかのユナは、撮影中に宮中の伝統服を着ながら、肩にはハート模様の毛布をかけ、可愛らしい表情をして、精一杯魅力を発散している。

（写真＝ユナInstagram）

ユナが主演を務めた『暴君のシェフ』は、回を重ねるごとに視聴率が上がる話題作として浮上している。去る8月31日に韓国で放送された最新回の第4回は、全国視聴率11.1％（ニールセンコリア）を記録し、今年tvNドラマのうち、最高の成績を残した。

そのうえ、『暴君のシェフ』はtvNのほかにも海外で配信中のNetflixでも最高順位を記録する人気を集めている。

なお、『暴君のシェフ』は、過去にタイムスリップしたミシュラン3つ星シェフ、ヨン・ジヨン（演者ユナ）が最悪の暴君であり絶対味覚を持つ王イ・ホン（演者イ・チェミン）に出会うことで繰り広げられる“ファンタジーロマンスコメディドラマ”だ。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業もドラマ『ビッグマウス』『キング・ザ・ランド』をはじめ活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する大ヒットとなった。

