BLACKPINK・リサ、「ラブブ」生みの親と対面！サイン入りSPフィギュアのプレゼントを公開 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、人気キャラクター「ラブブ」のクリエイターであるカシン・ローンと対面し、注目を集めている。

リサは9月4日、自身のインスタグラムに「Finally!!!（ようやく!!!）」というコメントとともに写真を投稿。公開された写真には、特徴的なピンクの毛並みが特徴的な「モココ」のフィギュアを手にし、カシン・ローンと笑顔でカメラを見つめるリサの姿が収められていた。

プレゼントには、カシン・ローンによる直筆のイラストとともに「To. Lisa!! Thank For Your Big Support!」というメッセージが添えられていた。リサが受け取ったのは、最近「Jump Into Summer」シリーズとして注目を集めた「Vinyl Plush Pendant」で、可愛らしいモココにピンクのファーとリボンがあしらわれている。直筆サインとイラストが加わったことで、リサにとって特別な意味を持つ贈り物となったようだ。

リサは昨年からラブブの写真を度々インスタグラムに投稿し、熱い愛情を示してきた。その影響で、商品が即完売する事態を引き起こしたこともある。さらに先月、BLACKPINKのワールドツアー・ロンドン公演のステージでは“人間ラブブ”に変身し、大きな反響を呼んでいた。

（写真＝リサInstagram）

■【画像】イ・ヨンジが掴まされたラブブの“パチモン”

■【画像】ウォンヒが掴まされたラブブの“ばったもん”

■【写真】BTS・Vも愛用のラブブ