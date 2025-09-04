BLACKPINK・ジェニー、ソロAL『Ruby』で快挙！米・英チャート再浮上でK-POP最高順位を記録 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、1stソロフルアルバム『Ruby』で快進撃を続けている。

米ビルボードが発表した最新チャート（9月6日付）によると、ジェニーのアルバム『Ruby』がメインアルバムチャート「Billboard 200」に153位で再ランクインした。さらに、アナログ盤チャート「Vinyl Albums Chart」では5位を記録し、依然として冷めない人気を証明した。

また『Ruby』は、8月29日付の英オフィシャルアルバムチャートにも再び登場し72位を記録した。さらに「Vinyl Albums Chart」では8位にランクインし、K-POPアーティストの中で今年最高順位を記録した。

ジェニーはこれに先立ち、米レコード協会（RIAA）からシングル『Mantra』と『Ruby』のタイトル曲『like JENNIE』でゴールド認定を獲得している。ジェニーはこれまでに通算3曲でRIAA認定を受け、K-POPソロアーティストとして最多記録を打ち立てている。

さらにジェニーはK-POPアーティストの中で唯一「Rolling Stone」「Complex」「Billboard」など米主要メディアが選ぶ「2025年最高のアルバム」（The Best Albums of 2025 So Far）のリストに名を連ねた。

タイトル曲『like JENNIE』は、米ビルボードが発表した「2025年上半期最高のK-POPソング25：評論家推薦」（The 25 Best K-Pop Songs of 2025 (So Far)：Critic's Picks）で堂々の1位を獲得するなど、海外メディアからも高い評価を受け、グローバルな人気を誇っている。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は4億件を超えた。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

