どういう組み合わせ？秋山成勲＆IVE・ウォニョン、異色の2SHOTに注目「美女とマッチョ」【PHOTO】 | RBB TODAY

総合格闘家の秋山成勲（チュ・ソンフン）が、ガールズグループIVEのウォニョンと対面した。

秋山は9月3日、自身のインスタグラムを更新し、「新しい妹。明日ユーチューブにアップします」というコメントとともに、ウォニョンとの写真と映像を公開した。

公開された映像では、ウォニョンがカメラに向かってさまざまなポーズを取り、その後、秋山が自然に登場する姿が映し出されている。写真では、ウォニョンがエレガントなホワイトのワンショルダードレスをまとい、ウィンクしながら片手で花のように顔を支えるポーズを披露。その隣には、小麦色の肌に筋肉質な体を誇る秋山が笑みを浮かべている。

（写真＝秋山成勲Instagram）秋山成勲（左）とウォニョン

同日、秋山は自身のYouTubeチャンネルに「美女とマッチョ（先行公開）」というタイトルの動画を投稿。「皆さん、9月4日（木）18時30分に公開されます」というコメントを添えてウォニョンがゲスト出演する本編の公開を予告し、ファンの期待を高めた。

格闘家として活動してきた秋山は、昨年11月からYouTubeチャンネルを開設し、多彩なコンテンツを配信。韓国のバラエティ番組『チュ・ソンフンの食事代は稼がないと』（原題）など、テレビ出演も並行している。

一方、ウォニョンが所属するIVEは、8月25日にニューアルバム『IVE SECRET』でカムバックし、タイトル曲『XOXZ』で精力的に活動を展開している。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

