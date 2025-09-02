兵役中のASTRO・チャウヌ、訓練兵代表に選ばれる！凛々しく頼もしい修了式での姿が話題 | RBB TODAY

ボーイズグループASTROのメンバー兼俳優、チャウヌの兵役中の近況が捉えられ、注目を集めている。

本日（9月2日）、忠清南道（チュンチョンナムド）論山（ノンサン）の訓練所では、基礎軍事訓練を終えた訓練兵の修了式が行われた。

かつて中隊長訓練兵になった近況が明かされたチャウヌは、この日の修了式で訓練兵代表として先頭に立った。

訓練兵代表は、訓練期間中に優れたリーダーシップと誠実な態度などをもとに選定される役割であるだけに、チャウヌが立派に基礎軍事訓練に臨んだことを示している。

軍服とベレー帽を着用し、凛々しく姿を現したチャウヌは、乱れることのない角度でほかの訓練兵を導いた。彼は、「申告します、訓練兵イ・ドンミン（チャウヌの本名）」と切り出した後、「2025年9月2日付けで教育修了を命じられました。これを申告します」と述べた。その後、「連隊長に敬礼」と叫び、訓練兵の敬礼を率いた。

その後、訓練所の同期たちと一緒に軍歌を熱唱したり、修了式が終わった後、訓練所の指揮部から激励を受けたりした。厳しい訓練を終えた後であるにも関わらず、軍入隊前と変わらない輝くビジュアルと、さらに頼もしくなった雰囲気が感嘆を誘った。

（写真＝オンラインコミュニティ）チャウヌ

修了式の会場がドラマの撮影現場のように感じられるほど軍服まで立派に着こなしたチャウヌの完璧なスタイルもやはり視線を釘付けにしている。

訓練所で捉えられたチャウヌの目撃写真を見たネットユーザーたちは、「軍隊なのにどうしてあんなにハンサムでいられるのか」「映画の撮影をしているみたいだ」「頭からつま先まで輝いている」と簡単した。それとともに、1日も早く彼が除隊することを待ちわびている様子だった。

なお、チャウヌは去る7月28日、陸軍現役で入隊した。論山訓練所に入所して4週間の基礎軍事訓練を終えた彼は、国防部勤務支援団軍楽隊に所属し、服務を続ける予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後現在の所属事務所Fantagioに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。初の地上波ドラマ主演作は、2019年『新米史官ク・ヘリョン』（MBC）。

