ILLIT、日本デビュー記念プロモーション実施！渋谷109やららぽーとなど…日本各地で大規模開催 | RBB TODAY

ILLITが日本デビューに合わせて大規模なプロモーションを展開し、話題を集めている。

9月2日、所属事務所BELIFT LABによると、ILLITは9月2日から15日までの約2週間、東京と大阪の「SHIBUYA109」でコラボキャンペーン「SHIBUYA109 × ILLIT AUTUMN CAMPAIGN」を開催する。館内外にはILLITの大型写真が掲示され、映像や音楽も流れる。

さらに両店舗では、日本デビューシングル『時よ止まれ』のリリースを記念したポップアップストアがオープンする。キーリング、イヤホンポーチ、マグカップなど、ファン心をくすぐる公式グッズが販売される。

（写真＝ BELIFT LAB ）

渋谷駅の大型ビジョンには9月1日からILLITが出演している「ラコステ（LACOSTE）」の新コレクション広告映像が放映されている。映像には日本デビューシングルの収録曲『Topping』がCMソングとして使用され好評を得ている。また、東急東横線の車内はメンバーのポスターで埋め尽くされ、記念撮影をするファンが増えている。

大型ショッピングモール「ららぽーと」と「ラゾーナ川崎プラザ」では、8月26日からILLITの音楽とメンバーのスペシャルコメントが放送されている。フードコート全体がポスターで装飾され、ここでしか入手できないオリジナルポストカードも用意されており、特別な体験を提供している。

（写真＝ BELIFT LAB ）

スペシャルコラボ商品も続々登場予定だ。9月3日から29日まで、スイーツブッフェレストラン「スイーツパラダイス」の7店舗では、オリジナルドリンクやロゴ入りデザートが販売される。また、世界的に人気のキャラクター「ケアベア™」とコラボレーションしたぬいぐるみやキーリングなどの限定アイテムが、9月9日から24日までラフォーレ原宿で開催されるケアベア™ ポップアップストアで発売される。

9月1日にリリースされた日本デビューシングルのタイトル曲『時よ止まれ』は、日本のAWAミュージック「リアルタイム急上昇楽曲」で1位を記録した。MVもユーチューブ「ミュージックビデオ・トレンディング・ワールドワイド」で5位にランクインするなど、好評を博している。なお、フィジカル盤は9月3日に発売される。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。2025年9月1日には日本1stシングル『時よ止まれ』をリリースし、日本デビューを果たした。

■【話題】ILLIT、日本デビューショーケースでお祝いサプライズ！

■【写真】「えぐかわ」イロハ、超至近距離SHOT

■【写真】ウォンヒ、“そばかすメイク”でアンニュイな魅力