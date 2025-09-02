女性との性行為動画が数十本も、結婚も考えた恋人の裏の顔とは　韓国女性たちが勇気振り絞りTVに | RBB TODAY

結婚も考えた優しい恋人は何者だったのか。

9月2日夜に韓国で放送される『誰も知らなかった、ビハインド』（JTBC）では、「私の元カレと性関係を持った女性たち」を探しているイ・ユリさん（仮名）のエピソードが取り上げられる。

ある日、SNSに奇妙な書き込みが投稿された。投稿者は20代女性のイ・ユリさん。彼女が探していたのは、自身の“元カレ”と関係を持った女性たちだった。

彼女の元恋人は優しく献身的な“愛の人”で、オープンな交際を続けて結婚を夢見る仲だったという。だが、ある日、ユリさんは恋人の携帯電話から衝撃的な映像を発見。そこには彼女とのものだけでなく、他の女性たちとの性行為動画が数十本も保存されていたのだ。さらに、彼はそれらの映像をネットに流し、収益を得ていたとみられる。

（画像＝JTBC）

ユリさんは事件を公にするため、SNSで他の被害者を探す書き込みをした。すると、同じように彼と関係を持ったという女性たちが次々と名乗り出た。被害を受けた女性たちは勇気を振り絞り、今回、『誰も知らなかった、ビハインド』のカメラの前に立ったというのだ。

表向きは優しい恋人だった男の裏の顔とは。事件の真相は番組で明かされる。

（記事提供＝OSEN）

