近すぎない!?ALLDAY PROJECT、“男女混合グループ”ならではの胸キュン距離感に視線釘付け【PHOTO】 | RBB TODAY

K-POP界で“鬼門”とされる「男女混合グループ」でありながら、成功裏にデビューを果たしたALLDAY PROJECTが雑誌のカバーを飾った。

所属事務所THE BLACK LABELは、ALLDAY PROJECTがファッション誌『DAZED KOREA』9月号の表紙を飾ったことを発表し、撮影カットを公開した。

公開された写真には、ALLDAY PROJECTならではの強烈なオーラが収められている。これまでステージ上で華やかなパフォーマンスを披露してきた5人のメンバーがモデルに変身し、雑誌撮影でもその魅力を輝かせた。

（写真＝『DAZED KOREA』）

特にグループカットとユニットカットを組み合わせた構成を通じて、これまでにないケミストリーを演出し注目を集めた。調和の取れたグループカットはもちろん、アニー・ウチャン・ヨンソのユニット、ターザン・ベイリーのユニット写真も、思わずドキッとする距離感と、独自の雰囲気で見る者を惹きつけている。

さらに、モノクロトーンで統一された個人カットも印象的だ。クローズアップから全身ショットまで、多彩な構図で5人の個性を際立たせ、その存在感を強く刻み込んでいる。

（写真＝『DAZED KOREA』）

（写真＝『DAZED KOREA』）

混成というユニークなチーム構成に加え、韓国財閥序列11位（2025年現在）の「新世界グループ」会長の孫であるアニー、ILLIT脱退メンバーのヨンソ、ラップサバイバル番組出演経験のあるウチャンなど、特別な経歴を持つメンバーたちによってデビュー当初から大きな話題を呼んだALLDAY PROJECT。音楽番組のステージはもちろん、各種イベントやフェスティバルでも活躍し、多くのファンから支持を得ている。

なお、ALLDAY PROJECTは現在、新たな音楽でのカムバックを準備している。

（記事提供＝OSEN）

◇ALLDAY PROJECTとは？

有名プロデューサーTEDDY率いる芸能事務所THEBLACKLABELに所属する男女混合グループ。メンバーは、財閥「新世界グループ」会長の娘として知られるANNIE（アニー）、ILLITをデビュー直前に脱退したYOUNGSEO（ヨンソ）をはじめ、TARZZAN（ターザン）、BAILEY（ベイリー）、WOOCHAN（ウチャン）の計5人。2025年6月23日、1stシングル『FAMOUS』でデビュー。K-POP業界において男女グループは長らく“鬼門”とされてきたが、『FAMOUS』はリリースからわずか4日で韓国最大の音源配信サイト「Melon」の「TOP100」チャートで1位を獲得した。

