TOMORROW X TOGETHER、日本3rdAL『Starkissed』最初のコンセプト公開！幻想的な世界観を表現 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHERが、日本3rdアルバム『Starkissed』の最初のコンセプトを公開した。

TOMORROW X TOGETHERは、8月25日から28日にかけて、公式SNSを通じて日本3rdアルバム『Starkissed』の最初のコンセプト「Alight」バージョンのビジュアルを公開した。

日本3rdアルバム『Starkissed』では、幸せだった安全地帯（Sanctuary）を離れ、現実に向き合い、自らの力で生きていこうとする少年たちの姿が込められている。最初のコンセプト「Alight」では、天使のような白鳥の翼を脱ぎ捨て、美しい湖畔の白鳥の群れを離れ、ようやく現実に向き合おうとする少年たちの姿が描かれた。

（写真＝(P)&(C) BIGHIT MUSIC）

先立って公開されたコンセプトフォトでは、白い衣装で羽を身につけたメンバーたちが白鳥の群れの中に佇む様子や、そこから歩き出す瞬間が収められている。無造作な髪型や白いまつ毛も白鳥を彷彿とさせる。

（写真＝(P)&(C) BIGHIT MUSIC）

28日に公開されたコンセプトクリップでは、居心地のよかった群れを離れて現実と向き合い、自らの足で歩き出す様子がより鮮明に描かれている。絵画のように美しい湖畔は、実はスクリーンに映し出されたものだった。メンバーたちはまるでそのスクリーンの中から、現実へと飛び出してきたようだ。クリップのラストは、メンバーが湖畔に背を向け、前を向いて一歩を踏み出す印象的なシーンで締めくくられる。

（写真＝(P)&(C) BIGHIT MUSIC）

現在予約受付中の日本3rdアルバム『Starkissed』は、『Can't Stop』など、過去最多となる日本オリジナルの新曲3曲に、『Song of the Star』の日本語バージョンである『星の詩 [Japanese Ver.]』など人気楽曲の日本語バージョンなどを含む全12曲が収録される。リリースに先立ち、20日に音源配信が開始され、リリース日には来日ショーケースの開催も発表されている。

また、9月1日からは2つめのコンセプト「Uprise」バージョンのコンテンツが公開されることも明かされ、さらなる注目が集まっている。

