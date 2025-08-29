“ペ・スジ結婚”のデマに所属事務所激怒、法的措置を予告「いかなる合意や善処もない」【全文】 | RBB TODAY

女優／歌手ペ・スジの所属事務所が、結婚デマに対して法的措置を取ることを発表した。

8月29日、ペ・スジが所属するマネジメントSOOPは公式SNSを通じて、「最近流れている当社アーティストに関するデマ、憶測に基づく噂、悪意を持った投稿、誹謗中傷コメントなどが確認されています。これはアーティストの名誉を深刻に毀損する行為であるため、いかなる合意や善処もなく強力な法的措置を進める予定です」と明らかにした。

先立って前日、突如としてペ・スジの結婚説が浮上。しかし、これは根拠のない噂に過ぎず、マネジメントSOOPの代表が自ら否定したことで、一連の騒動はハプニングとして幕を閉じた。

（写真提供＝OSEN）ペ・スジ

マネジメントSOOPの発表全文は以下の通り。

◇

こんにちは。マネジメントSOOPです。

当社は今後、すべての違法行為に断固として対応し、所属アーティストの権益保護に最善を尽くします。アーティストの権益侵害に関する情報提供は、下記のメールまでお願いいたします。

ありがとうございます。

◇ペ・スジ プロフィール

1994年10月10日生まれ。2010年デビューのガールズグループ「missA」のメンバーとして、K-POP界の最前線を駆け抜けた。2011年にドラマ『ドリームハイ』で女優デビュー。特に2012年公開の映画『建築学概論』では、“国民の初恋”と称されるほどの人気を得た。2017年12月のmissA解散後も女優としての活躍は目覚ましく、ドラマ『九家の書』『Vagabond/バガボンド』『スタートアップ：夢の扉』『アンナ』『イ・ドゥナ!』、映画『花、香る歌』『白頭山大噴火』などに出演した。

