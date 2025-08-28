IVE、カムバックと同時に1位を記録！新曲『XOXZ』で快進撃スタート | RBB TODAY

IVEが新曲『XOXZ』で本格的に人気獲得へ動き出した。

IVEは8月25日、4thミニアルバム『IVE SECRET』のタイトル曲『XOXZ』のミュージックビデオを公開し、熱い反応を集めている。

『XOXZ』は「愛してる、おやすみ、そして夢の中で会おう」という意味を込めたIVE独自の新造語をタイトルに掲げた楽曲。MVでは「自分が望む方法」で作り上げた秘密の夢の世界に“自分自身”を招き入れ、「自分だけのやり方」で広げた世界を多彩に描き出すIVEの姿が映し出されている。

（画像＝STARSHIPエンターテインメント）

公開直後から『XOXZ』のMVは3日連続でYouTube韓国「人気急上昇ミュージックビデオ」1位をキープ。さらにYouTube韓国「日間人気MV」（8月26日付）、Genieミュージック「日間MVチャート」（8月25～26日付）、VIBE「MV Top50」（8月26～27日付）でもいずれも1位を獲得し、圧倒的な人気を証明した。加えて、中国最大の音楽プラットフォーム「QQミュージック」の総合チャートでも首位に立ち、日本のユーチューブ「日間人気MV」（8月26日付）で4位を記録するなど、好成績を収めている。

音源チャートでも勢いを見せている。『XOXZ』はリリース直後にMelon「HOT100」（発売30日以内）とVIBE「国内急上昇チャート」で1位を獲得。さらにBugs「リアルタイム」「日間チャート」で2位、Melon「HOT100」（発売100日以内）で4位にランクインするなど、韓国主要チャート上位に定着し、本格的な逆走ヒットに突入した。

4thミニアルバム『IVE SECRET』は、自信の裏に隠された一面や反転した姿を描いた作品。タイトル曲『XOXZ』と収録曲『Midnight Kiss』を含む全6曲が収録されており、メンバーのウォニョンとリズがそれぞれ作詞に参加。完成度の高い構成とストーリー性に、世界中のK-POPファンから好評が寄せられている。

IVEは本日（28日）18時放送の音楽番組『M COUNTDOWN』（Mnet）を皮切りに、本格的なカムバック活動をスタートさせる。

（記事提供＝OSEN）

◇IVEとは？

伝説的なガールズグループIZ*ONE出身のユジン（リーダー）とウォニョンを中心に、ガウル、リズ、イソ、そして日本人メンバーであるレイの6人で構成されたガールズグループ。公式デビュー前から優れたビジュアルで“全員センター級”と評された。2021年12月にデビューシングル『ELEVEN』を発売すると、7日という韓国音楽史上、最速で音楽番組1位に。続く2022年4月に発表した2ndシングル『LOVE DIVE』も各種チャートと音楽番組を席巻する大ヒットを記録し、デビューから半年でK-POP第4世代を代表するガールズグループとなった。2022年10月に『ELEVEN -Japanese ver.-』で日本デビューしている。

■【写真】「刺激強い」レイ、突然の水着姿

■【写真】ガウル、“変装なし”でドンキ・ホーテに出没！

■【写真】リズ、危険なバスローブ姿