華奢なのに“反則レベル”の曲線…韓国チアガール、夕焼けの砂浜で開放的なスイムウェアSHOT披露【PHOTO】 | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、イ・ダヘが大胆なスイムウェア姿でファンを虜にしている。

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新。

ビーチパラソルやハートの絵文字とともに「ニャン」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、夕日に照らされた海岸沿いでオレンジ色のスイムウェアに身を包んだイ・ダヘが写っている。トップとボトムをリングで繋いだ特徴的なデザインで、透き通るような美肌やスラリとしたプロポーションを惜しげもなく見せつけている。

砂浜に座って石を眺める写真では、細身ながらもギャップのあるボリューム感も披露。思わず釘付けになってしまうような美貌で、多くのファンを魅了させていた。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇る。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。

最近では自身のYouTubeチャンネルで「初めての整形…成功♡」とし、“歯の美容施術”をしたことも告白している。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

