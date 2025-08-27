aespa・カリナ、眩しい“白玉肌”に釘付け！純白ミニワンピでイベントに登場「女神降臨…」【PHOTO】 | RBB TODAY

aespaのカリナが、女神のようなオーラで会場の視線を釘付けにした。

本日（8月27日）午後、ソウル・聖水洞（ソンスドン）で開催されたファッションブランドのイベントにカリナが出席した。

カリナは、ホワイトのオフショルダーミニワンピースに身を包み、長い黒髪をタイトにまとめたスタイリングで登場。シンプルながらも洗練された装いは、カリナの美貌と抜群のスタイルを一層際立たせ、ワンピースからのぞく脚やデコルテは透き通るように白く輝き、会場の視線を一身に集めた。

（写真提供＝OSEN）カリナ

さらに、カメラに向かって笑顔で手を振ったり、ハートポーズを披露したりと、愛嬌たっぷりの姿で魅了した。

（写真提供＝OSEN）カリナ

なお、カリナが所属するaespaは、9月5日に6thミニアルバム『Rich Man』をリリースする。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

