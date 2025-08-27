「私たちに似た子どもも欲しい」韓国“元軍人”モデルが同性婚を発表、祝福と心配の中で決意固める | RBB TODAY

バラエティ番組『鋼鉄部隊W』で知られるクァク・ソニが、同性の恋人との結婚を自ら発表した。

クァク・ソニは最近、恋人とともにYouTubeチャンネル『生放送女が好きだ』に出演し、結婚計画を明かした。しかし周囲からは「交際期間が短いのに、あまりに早すぎるのでは」といった心配の声も寄せられている。

これに対し彼女は「男女カップルでも3カ月、6カ月で結婚する例は多い。私たちも同じだと思う」と揺るぎない姿勢を示した。

また「結婚なんて考えたこともなかったが、彼女と出会って自然に“結婚”という言葉が浮かぶようになった」と告白。さらに「一緒に暮らしたいし、私たちに似た子どもも欲しいと思う。ウェディングドレスとタキシードを着た自分たちの姿が自然に想像できる。それが“結婚したい”という気持ちにつながった」と胸の内を語った。

（写真＝クァク・ソニInstagram）

実際には、同居の転入申告を試みたものの「二人とも女性であるため配偶者登録はできない」との理由で認められず、同居人としてのみ登録した経験も明かしている。

11月にはニューヨークマラソンに出場するとともに現地での結婚の誓いを行い、帰国後は済州島でウェディング撮影を予定。愛と仕事を同時に走らせる多忙な日々を過ごすことになりそうだ。

昨年『鋼鉄部隊W』に出演し、カリスマ的な軍人イメージで注目を集めたクァク・ソニは、除隊後はモデルやマラソンランナーとしても活動している。

