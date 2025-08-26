2PM・JUN. K、9月1日にカムバック決定！タイトル曲にはStray Kidsメンバーが参加 | RBB TODAY

ボーイズグループ2PMのメンバー、JUN. Kが新しいミニアルバム『Dear my muse』の収録曲全曲のプレビューコンテンツを公開した。

来る9月1日、JUN. Kは4thミニアルバム『Dear my muse』とタイトル曲『R＆B ME（Feat.チャンビンof Stray Kids）』をリリースし、カムバックする。

8月26日0時、公式SNSに新アルバムの全曲の音源の一部を事前に聴くことができるハイライトメドレー動画を公開し、期待感を高めた。

動画のなかのJUN. Kは、タイトル曲『R＆B ME（Feat.チャンビンof Stray Kids）』を含め、『PRIVACY』『ALL ON YOU（Feat. YOUHA）』『LARGO』『HAPPY ENDING』まで、計5曲のハイライト区間を歌唱した。

（写真＝JYPエンターテインメント）JUN. K

明るい満月が浮かんだ夜空と白い雲が垂れ込めた青空、赤く染まった夕焼け、色とりどりの花火と華やかな都心の夜景など、各曲の雰囲気と似合う背景で、彼ならではの洗練された歌声で満たし、視線を釘付けにした。

『Dear my muse』は、去る2020年12月の3rdミニアルバム『20 Minutes』以来、約4年9カ月ぶりのミニアルバムであり、2024年8月のデジタルシングル『Paint this love』以来、約1年ぶりの新しい作品だ。

今回もタイトル曲『R＆B ME （Feat.チャンビンof Stray Kids）』をはじめ、全曲の制作に参加したシンガーソングライターのJUN. Kが自分ならではの色を盛り込んだ音楽で、今年の秋、ファンのそばを訪れる。

なお、JUN. Kの4thミニアルバム『Dear my muse』は9月1日18時にリリース予定だ。

（記事提供＝OSEN）

