NCT・ヘチャン、待望のソロデビューが決定！9月8日に新AL『TASTE』リリースへ | RBB TODAY

ボーイズグループNCTのメンバー、ヘチャンが1stフルアルバム『TASTE』でソロデビューする。

来る9月8日にリリースされるヘチャンの1stソロフルアルバム『TASTE』はタイトル曲『CRZY』を含む多彩な雰囲気の全11曲が収録されている。

今回のアルバムのタイトル曲『TASTE』には、へチャンが歌手を夢見た幼い頃から今まで着実に築き上げてきた音楽的な“趣向”をファンとわかち合うという意味と、ソロアーティストとして初めて作った音楽を“味わう”という両義的なメッセージが込められている。

（写真＝SMエンターテインメント）ヘチャン

特に、ヘチャンが長い間悩んだ末に完成した初のソロアルバムであるだけに、自分が好きなジャンルであり、自分の“色”を最も明確に表すことができるさまざまなスタイルのR＆Bで全曲を構成し、これを通じてソロアーティストとしての音楽の世界を完全に満喫できる見通しだ。

ヘチャンはNCTの活動を通じて、ユニークな歌声と優れた歌唱力、流麗なパフォーマンスで世界的に愛されており、多数のアルバムの収録曲の作詞に参加し続け、実力も着実に伸ばしてきた。初のソロアルバムで披露する姿に対する期待感がより一層高まっている。

なお、ヘチャンの1stソロフルアルバム『TASTE』は9月8日にフィジカルアルバムとしてもリリースされる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ヘチャン プロフィール

2000年6月6日生まれ。本名はイ・ドンヒョク。2013年にSMエンターテインメントの公開オーディションに参加。2016年7月、NCT 127のメンバーとしてデビュー。現在はNCT DREAM、NCT Uにも所属しており、ポジションはメインボーカルで大体の曲の導入部を担当している。ロールモデルはSHINeeのテミン。

