GOT7・ジャクソン、食中毒で救急搬送されていた…本日（16日）のファンサイン会は中止 | RBB TODAY

ボーイズグループGOT7のメンバー、ジャクソンが食中毒で救急搬送された。

8月16日（現地時間）、台湾のメディア『ETtoday』はジャクソンが去る15日夜、突然の食中毒で救急搬送され、病院で治療を受けていると報道した。

このため、16日に予定されていたファンサイン会は中止となった。

所属事務所TEAM WANG RECORDSは、同日「本日予定されていたMUSIC KOREAファンサイン会がやむを得ず中止になったことをお知らせすることになり、非常に残念だ」と明らかにした。

（写真提供＝OSEN）ジャクソン

続けて、「ジャクソンは昨夜突然の食中毒で救急室に移送され、現在医療スタッフの治療を受けながら、休息と回復が必要だ」と説明した。

最後に、「今回のイベントをたくさん期待されていたファンの皆さんにご不便をおかけした点を心より謝罪申し上げる。我々のチームはMUSIC KOREAチームとともに新しいファンサイン会の日程を調整し、影響を受けたファンの皆様にお応えできる方案を用意している。具体的な日程は早いうちにご案内する」と伝えた。

なお、ジャクソンは来る10月にワールドツアー「MAGIC MAN 2 WORLD TOUR 2025-2026」を開催し、ファンと顔を合わせる予定だ。

（記事提供＝OSEN）

