BLACKPINK・ジス、気品漂う美貌で魅了…「Dior」新コレクションと共にファッション誌カバーに登場 | RBB TODAY

BLACKPINKのジスが、ファッション誌『marie claire KOREA』9月号のカバーを飾り、グローバルビューティーアイコンとしての存在感を改めて証明した。

最近、BLACKPINKのワールドツアーを通して世界中のファンと交流したジスは、今回の撮影カットでディオール・ビューティー（DIOR Beauty）と共に、強烈かつシックな魅力を放った。

ジスは、ディオールが2025年秋シーズンに向けて発表するメイクアップコレクション「NEW ミス・ディオール 2025 リミテッドエディション」をまとい、自由で自立した現代女性の姿を完璧に表現した。

（写真＝『marie claire KOREA』）ジス

このコレクションは、ディオールメイクアップクリエイティブ＆イメージディレクターのピーター・フィリップス（Peter Philips）が再解釈したもので、1967年に発表されたディオール初のレディトゥウェア「ミス・ディオール」を現代的なクチュール感覚で表現した作品だ。「ワイルドベージュ」、「ショッキングピンク」、「ボールドブラック」の3種類のビューティールックを中心にアイシャドウパレット、クッションケース、リップスティックなど計18種の新作が揃う。

（写真＝『marie claire KOREA』）ジス

ジスは、エネルギッシュなピンクメイクから洗練されたベージュルックまで多彩なスタイルを着こなし、唯一無二の魅力を放った。なかでもディオールを代表するリップスティック「ルージュ ディオール」の新章「NEW ルージュ ディオール オン ステージ」で仕上げた、レッド×ブラックの大胆なコントラストルックは圧巻だ。スリムなスティックデザイン、鮮やかな発色、グロッシーなツヤ感が特徴の同製品は、全10色のクチュールカラーで今秋のビューティートレンドを先取りする。

なお、ジスの多彩な魅力が詰まった今回の撮影カットやディオール・ビューティーに対する思いは『marie claire korea』9月号および公式ウェブサイト、インスタグラムで公開される。

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

■【話題】ジス、「Dior Beauty」グローバルモデルに

■【写真】ジス、いくらなんでも“短すぎる”衣装

■【写真】ジス、胸元開いた“魅惑ドレス”