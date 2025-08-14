NCT・ドヨン、10月にアンコールコンサート開催決定！360度ステージでファンと一体に | RBB TODAY

NCTのドヨンが、10月に韓国で360度全方位開放公演を開催する。

ドヨンは10月10日・11日の2日間、仁川（インチョン）のインスパイアアリーナで「2025 DOYOUNG ENCORE CONCERT [Yours]」を開催し、さらに進化したステージを披露する予定だ。

今回のアンコールコンサートは、ドヨンの2度目のツアーのフィナーレを飾る公演であり、より大規模な演出を用意。多くの観客と一体感を味わえるよう、会場を360度開放して行われるため、ファンから熱狂的な反響が予想される。

チケットはMelon Ticketで販売され、8月21日20時からファンクラブ先行予約、22日20時から一般予約がスタートされる。激しいチケット争奪戦になる見込みだ。

またドヨンは、8月16日・17日にマカオ・スタジオシティイベントセンターで2ndアジアツアー「2025 DOYOUNG CONCERT [Doors]」を開催する。当初1回のみの予定だった公演が即日完売し、追加公演まで開催されるなど、揺るぎないグローバル人気を証明した。

なお、ドヨンのツアー「2025 DOYOUNG CONCERT [Doors]」は、6月のソウル公演を皮切りに、7月の横浜・シンガポール、8月のマカオ・神戸、9月のバンコク・台北など、アジア7地域で計11公演を行う。

