23年の時を経て韓国レジェンドアイドルグループが復活！公演チケットは発売直後にランキング1位 | RBB TODAY

第1世代ガールズグループBaby V.O.X（ベイビーボックス）が、23年ぶりに復活する。

韓国のチケット販売サイト「チケットリンク」によると、Baby V.O.X の単独コンサート「BACK to V.O.X: New Breath」は12日にチケット販売が開始し、デイリー予約ランキング1位に輝いたという。長年、彼女たちのステージを待ち望んできたファンの熱い支持が、そのまま反映される形となった。

コンサートは9月26、27日の2日間、慶熙（キョンヒ）大学の「平和の殿堂」にて開催される。2002年以来、実に23年ぶりに実現する単独コンサートは、Baby V.O.X の華やかな全盛期と現在を繋ぐ象徴的なステージとなる見込みだ。

（画像＝ジェニス C&M）

コンサートの開催が発表された直後、ファンからは「ついに彼女たちが帰ってきた」「また Baby V.O.X のステージが見られるなんて夢のよう」といった熱烈な声が寄せられた。業界関係者も、今回の公演が第1世代ガールズグループの存在感を再確認し、世代を超えてK-POPの底力を示す“新たな始まり”になると期待を寄せている。

