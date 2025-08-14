少女時代・ユナ、“アジア最高の美女”が魅せる二つの顔…主演映画『悪魔が引っ越してきた』公開！【PHOTO】 | RBB TODAY

少女時代のユナが、“アジア最高の美女”らしい輝きを披露した。

8月13日、ユナはラジオ番組『12時にはチュ・ヒョニョン』（SBSパワーFM）に出演するため、映画『悪魔が引っ越してきた』で共演した俳優アン・ボヒョンと共に、ソウル・陽川区（ヤンチョング）にあるSBS木洞社屋を訪れた。

ユナは、白のベーシックなTシャツの上にレオパード柄のカーディガンを羽織り、黒のロングパンツを合わせたカジュアルシックなコーディネートを披露した。ナチュラルなストレートヘアが、ユナの清楚な魅力を一層際立たせ、手首に着けたスリムで上品なブレスレットがアクセントとなり、洗練された雰囲気を演出した。

ユナ

8月13日に公開された、ユナが主演の映画『悪魔が引っ越してきた』は、コメディにロマンスやヒューマンドラマの要素を織り交ぜた作品だ。作中でユナは、昼間は長い髪と端正な服装で清楚な姿を見せる一方、悪魔として目覚めた深夜には乱れた髪にビビッドカラーの衣装で強烈な印象を与える、対照的な2つのキャラクターを演じ分けている。

ユナ、アン・ボヒョン

先日行われた同作のVIP試写会には、少女時代のメンバーが駆けつけ、話題になった。デビュー18周年とティファニーの誕生日を兼ねて集まったメンバーたちは、SNSに集合写真を投稿し、変わらぬ友情をアピールした。

なお、ユナは、中国メディアが実施した「アジア最高の美女」アンケートで1位に選ばれ、その美貌が改めて認められている。

◇ユナ プロフィール

1990年5月30日生まれ。本名はイム・ユナ。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。グループでは「少女時代の顔」としてセンターを担当。絶対的な存在感を見せ、韓国だけでなくアジア諸国、日本、欧米からの人気も高い。女優業も活発で、2019年に公開された主演映画『EXIT』は累計観客動員数900万人を突破する反響を得た。YouTubeチャンネル『Yoona's So Wonderful Day』は登録者数約64万人。

