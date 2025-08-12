NCT WISH、サマーソング『Surf』本日（12日）リリース！ライブ配信やチャットイベントも開催 | RBB TODAY

NCT WISHのサマーソング『Surf』が、本日（8月12日）配信開始される。

NCT WISHの3rdミニアルバム『COLOR』の先行公開曲『Surf』が、8月12日午後6時より各種音楽配信サイトにて配信開始となる。また、ユーチューブにてMVも同時公開される。

新曲『Surf』は、ファンキーで爽やかなハイブリッド・ダンスポップナンバーで、リズミカルなサウンドと叙情的なメロディ、透明感のあるボーカルが真夏の暑さを吹き飛ばすような爽快なエネルギーを届ける。波を切って疾走するような青春のときめきと自由な心を“サーフィン”に例えた歌詞が、聴く楽しさを一層高めている。

（写真＝SMエンターテインメント）

MVでは、サーフィン初心者の部員たちが繰り広げる合宿トレーニングでのドタバタストーリーを描いている。MVは、『Surf』の清涼感あふれる夏の雰囲気を最大限に引き出すため、全編バリで撮影された。青く広がる自然の中で見せる、NCT WISHの爽やかで軽快な魅力にも注目だ。

（写真＝SMエンターテインメント）

さらに、NCT WISHは8月12日午後6時20分より、音楽配信サイト・Melonを通じて『Surf』リリース記念のチャットイベントを開催し、新曲に関する多彩な話をファンとリアルタイムで交わす予定だ。また、午後8時からは、グローバルファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、スペシャルライブ『WISH高校Surf部サマートレーニング』を配信し、ファンと特別な時間を共有する。

なお、NCT WISHの3rdミニアルバム『COLOR』は、9月1日にリリース予定。タイトル曲『COLOR』と先行公開曲『Surf』を含む全7曲が収録される。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】ユウシ＆リョウ＆サクヤ、制服姿で遊園地デート

■【写真】シオン＆リク＆ユウシ、日本で家系ラーメン堪能

■【写真】リクのホテル写真「え、彼氏？」