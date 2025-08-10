Stray Kids、テコンドーの道着をアレンジした衣装に視線釘付け！新AL『KARMA』ティザー写真公開 | RBB TODAY

ボーイズグループStray Kidsが新アルバムの2番目のグループティザーイメージで強烈なオーラを見せた。

来る8月22日、Stray Kidsは4thフルアルバム『KARMA』とタイトル曲『CEREMONY』をリリースする。

所属事務所JYPエンターテインメントはこれを控え、多彩なティージングコンテンツを順次公開している。去る8月9日には公式SNSに堂々とした勢いが際立つグループコンセプトフォトを追加公開し、カムバックへの期待を高めた。

写真のなかのStray Kidsは、競技場を連想させる空間の中心に堂々と立ち、主人公らしい存在感を放った。華やかな色の照明が8人のメンバーを包み込むなかで、自信溢れる表情と決意に満ちた姿で強靭なカリスマ性を披露した。

（写真＝JYPエンターテインメント）Stray Kids

テコンドーの道着をStray Kidsならではの色で再解釈した洗練されたスタイルが、グループの魅力を加え、洒落た雰囲気を醸し出した。

新アルバムにはタイトル曲『CEREMONY』を筆頭に『Bleep』『CREED』『MESS』『In My Head』『Half Time』『Phoenix』『Ghost』『0801』『CEREMONY（Festival version）』『CEREMONY（English version）』まで、計11曲が収録された。

今回もグループ内のプロデューシングチーム3RACHAが全曲のクレジットに名を連ね、音楽的個性を溶け込ませた。

なお、Stray Kidsの4thフルアルバム『KARMA』は8月22日13時にリリース予定だ。

