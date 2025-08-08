TWS、日本デビューシングル『はじめまして』がレコード協会「ゴールド」認定獲得 | RBB TODAY

TWSが、日本で勢いのある活躍を続けている。

8月8日、日本レコード協会によると、TWSの日本デビューシングル『はじめまして』が、発売月である7月時点で累計販売枚数10万枚を突破し、ゴールドディスクの「ゴールド」認定を受けた。

日本レコード協会では、毎月の累積出荷枚数に応じて、ゴールド（10万枚以上）、プラチナ（25万枚以上）、ダブルプラチナ（50万枚以上）、トリプルプラチナ（75万枚以上）、「ミリオン」（100万枚以上）に区分して認定を行う。

TWSが「ゴールド」認定を受けた作品は、1stシングル『Last Bell』、3rdミニアルバム『TRY WITH US』に続き、今回が3作目となる。新曲をリリースするたびに販売枚数を更新し、根強い人気を証明している。

『はじめまして』は、発売初週にオリコンの「週間シングルランキング」と「週間合算シングルランキング」、ビルボードジャパンの「トップシングルセールス」で1位を獲得した。タイトル曲『はじめまして』は、デビュー曲としては異例のビルボードジャパンの総合ソングチャート「ホット100」で1位を記録した。2025年に同チャートで1位を獲得した海外楽曲は、BLACKPINK・ロゼとブルーノ・マーズの『APT.』に続き2曲目となる。

TWSはデビューシングルで高まった熱気をツアーへと繋げ、グローバルファンの心を掴んでいる。6都市・全13公演にわたる日本ツアー「2025 TWS TOUR ‘24/7：WITH：US’ IN JAPAN」は、8月9日・10日に神奈川・Kアリーナ横浜でフィナーレを迎える。

さらにTWSは、9月15日に千葉・蘇我スポーツ公園にて開催される日本最大級の音楽フェス「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025」に出演予定。“最も熱いK-POP期待株”として脚光を浴びる彼らのステージに、ファンの期待が高まっている。

