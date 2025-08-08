NCT WISH、9月1日にカムバック決定！先行公開曲『Surf』で真夏の暑さを吹き飛ばす | RBB TODAY

NCT WISHが、3rdミニアルバム『COLOR』でカムバックする。

9月1日にリリースされる3rdミニアルバム『COLOR』には、タイトル曲『COLOR』をはじめ全7曲が収録されており、NCT WISHならではの多彩なカラーで世界を染めるという力強い抱負と情熱が込められている。

今回のアルバムは、彼らの一段とアップグレードされたエネルギーと著しい成長を詰め込んでおり、より鮮明になったNCT WISHの“色”を存分に感じられる内容となっている。

（画像＝SMエンターテインメント）

また、8月12日午後6時には各種音楽配信サイトを通じて、収録曲『Surf』が先行公開される。グループ特有の軽快でキラキラとした魅力が詰まったサマーソングで、真夏の暑さを爽快に吹き飛ばす一曲になりそうだ。

NCT WISHは、今年4月にリリースした2ndミニアルバム『poppop』で133万枚以上のセールスを記録し、デビュー後初のミリオンセラーを達成した。さらに、韓国の主要アルバムチャートで8週連続1位、Apple Music Korea「Top 100」と日本のAWAリアルタイムチャートで1位、中国のQQミュージック「K-POP週間チャート」で2週連続1位に輝いた。また、チャットイベントのコメント数が50万件を突破するなど、各種指標で自己最高記録を更新してきた。そんな彼らが新アルバムで再び“ワントップ”の歩みを証明するのか、注目が集まっている。

なお、NCT WISHの3rdミニアルバム『COLOR』は8月11日から各種オンライン・オフラインショップで予約受付がスタートする。

（記事提供＝OSEN）

