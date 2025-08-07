ILLIT、大学生に変身！青春シチュエーション・コメディで個性あふれる演技に挑戦 | RBB TODAY

ILLITが、デビュー後初のシチュエーション・コメディに挑戦する。

8月6日、ILLITは公式YouTubeチャンネルを通じて、新たな自主コンテンツ『ジャンルはILLIT：青春学概論』（以下、『ジャンルはILLIT』）の第2弾ティザー映像を公開した。

『ジャンルはILLIT』はそれぞれ異なる背景を持つILLIT大学の新入生たちが、キャンパスライフを通じて友情を育んでいく青春シチュエーション・コメディだ。大学の新入生に変身した5人のメンバーが、フレッシュな青春の一コマを演じ、ユニークな魅力を披露する予定だ。

公開されたティーザー映像では、メンバーそれぞれの個性あふれるキャラクターが際立って描かれている。ユナは情熱的で明るい演劇映画学科の学生、ミンジュは競争心に燃える体育学科の学生、モカは主席入学を果たした秀才タイプの法学科の学生として登場した。ウォンヒは天真爛漫な美術学科の学生、イロハは攻撃性はないが言うべきことは言う幼児教育科の学生を演じ、注目を集めている。

グループ課題のために集まった彼女たちの雰囲気は、ただごとではない。ユナとミンジュが発表をめぐって競い合うなか、モカが素早く仲裁する。やがて5人の間に摩擦が生じ、映像は本編への期待を高める形で締めくくられた。

これまでにも、自主コンテンツを通じてバラエティセンスあふれるコント風の演技を披露してきたILLITが、今回のシチュエーション・コメディでどのような活躍を見せるのか注目が集まっている。それぞれのキャラクターに合ったキャンパスルックを披露したメンバーたちのビジュアルも見る楽しさを増す。

『ジャンルはILLIT』第1話は、8月11日午後8時にILLIT公式YouTubeチャンネルで公開される。

なお、ILLITは、8月10日・11日に神奈川・ぴあアリーナMMにてファンコンサート『2025 ILLIT GLITTER DAY IN JAPAN』を開催する。すでに一般指定席のチケットが完売しており、日本での高い人気を証明している。9月1日には、日本1stシングル『時よ止まれ』をリリースする予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

