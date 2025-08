女優ハン・ソヒ、“超ミニ丈ホットパンツ”姿で脚線美を披露！トップスのボタンも外し視線釘付け【独自写真】 | RBB TODAY

女優ハン・ソヒが大胆な“超ミニホットパンツ”でファンをときめかせた。

去る8月1日、ハン・ソヒが仁川(インチョン)国際空港第1旅客ターミナルを通じて、台湾に出発した。

今回の出国は、8月2日に開催されるワールドツアーファンミーティング「2025 HAN SO HEE 1st FANMEETING WORLD TOUR[Xohee Loved Ones,]」のためだ。

ハン・ソヒは同日、裾にダメージ加工がされた“超ミニホットパンツ”姿を披露した。ホットパンツは彼女の脚線美と調和し、魅力を倍増させた。

トップスとして薄青色のオーバーサイズのカラーシャツを着て、ボタンをいくつか外し、袖を肘までまくって気楽でカジュアルな雰囲気を醸し出した。

また、光沢感のある膝の高さの黒色のブーツは、長い脚をさらに際立たせる効果があった。

ハン・ソヒ

そして、広いストラップがついた大きくて濃い茶色のショルダーバッグと、それについているキーリングは高級感を加え、ポイントとして作用した。

最後に、カジュアルなハーフアップに束ねた髪のうえにかけたサングラスは、日光に反射され、ファンを虜にした。

こうして、ハン・ソヒは全体的にカジュアルさとシックさが調和したルックで、シンプルなシャツと半ズボンに大ぶりなブーツをマッチして、空港ファッションを完成させた。

なお、ハン・ソヒはタイ・バンコク公演を皮切りに日本・東京、台湾・台北、アメリカ・ロサンゼルス、ニューヨーク、香港、ドイツ・フランクフルト、ベルリン、イギリス・ロンドン、フランス・パリ、韓国・ソウルまで、11都市でファンミーティングを開催中だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡~Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。

