“IVEの妹分”KiiiKiii、遊び心満載のティーザーコンテンツ公開！メンバーが中古サイトの売り手に変身？ | RBB TODAY

KiiiKiiiが、独自のティーザーコンテンツでカムバックへの期待を高めている。

KiiiKiiiは7月31日、デジタルシングル『DANCING ALONE』でのカムバックを前に、ベールに包まれていた専用ウェブサイト(https://kiiikiii.kr)を更新し、多彩なコンテンツを公開した。

これに先立ちKiiiKiiiは、「KiiiKiii Garage Sale」という名前で既存のウェブサイトをリニューアル。海外の中古販売サイトを彷彿とさせるデザインのなか、“DVD”購入ページのみを開き、関心を集めていた。

今回、新たに2つのアイテムを除くすべての商品の購入ページが開放され、注目を集めた。各アイテムをクリックすると、商品の状態や情報、配送方法を確認できるほか、その商品を使うKiiiKiiiメンバーのコンセプトフォトも表示され、ファンの興味を引いた。

メンバーたちはZ世代らしいビジュアルを披露し、ユニット写真では「友情」のさまざまな瞬間を表現。さらに、商品にまつわるエピソードや思い出を盛り込む演出で、まるで実際に中古品を探しているかのような楽しさを演出した。

また、販売者情報からはセラーに扮したメンバーのプロフィールも確認でき、ファンを喜ばせた。プロフィールページは5人5色の個性が反映され、まるで2000年代のミニホームページを再現したような構成に。日常写真や動画、メンバーによるコメントが添えられた可愛らしい演出で、強いノスタルジーを呼び起こした。

さらに、販売アイテムのひとつ「Friendship Bracelets」購入ページではブレスレットのデザインを自分で作ることができ、「I got your Back Pack」を選ぶとカバンの中身が飛び出すなど、さまざまな仕掛けでサイトをめぐる楽しさを倍増させた。特に「Dancing Alone CD」を選択すると、新曲『DANCING ALONE』のインストゥルメンタルバージョンが流れ、新曲への期待感を一層高めた。

このようにウェブサイトを巧みに活用したKiiiKiiiのユニークで独創的なティーザーコンテンツは、公開直後からSNSを中心に急速に拡散。韓国内外のファンから熱い反応を呼び、今回のカムバックへの関心をさらに集めている。

なお、ウェブサイト内の「Friendship Fits」と「Camcorders」の購入ページ、および「ICY COLD SLUSH」機能はまだ公開されていない。KiiiKiiiが今後どのようなサプライズコンテンツでファンを魅了するのか、注目が集まる。

KiiiKiiiは8月6日18時、各音楽配信サイトを通じてデジタルシングル『DANCING ALONE』をリリースする予定だ。

